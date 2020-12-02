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Пандемия COVID-19
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Меркель заявила, что карантин в ФРГ сохранится до 10 января, если ситуация не изменится

Канцлер Германии также сообщила, что не знает, когда в ЕС разрешат вакцину от коронавируса

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Карантинные меры в Германии останутся в силе, если ситуация с распространением коронавируса в стране существенно не изменится. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер Ангела Меркель.

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"Мы еще в ноябре сказали, что решения будут действовать, если ничего существенно не изменится. Сегодня мы еще раз это согласовали", - сказала она.

"Если ситуация по случаям заражения будет так развиваться, как сейчас, мы еще раз встретимся 4 января. Федеральные земли продлят меры до 10 января", - подчеркнула канцлер.

Меркель также заявила, что не знает, когда в ЕС будет разрешена вакцина от коронавируса; это "продолжающийся процесс".

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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