В Чечне начнут штрафовать нарушителей антикоронавирусных мер

ГРОЗНЫЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни начнут штрафовать жителей за нарушение антикоронавирусных мер из-за роста новых случаев инфицирования. Об этом сообщил председатель парламента региона Магомед Даудов на своей странице в Instagram в среду.

"Наше население, в большинстве своем, ответственно относится к призыву Рамзана Ахматовича (Кадырова, главы Чечни) соблюдать предписания Роспотребнадзора. В отношении же тех, кто пренебрегая правилами профилактики коронавируса ставит под угрозу здоровье людей, будут применяться штрафные санкции, без всякой снисходительности. Безответственность будет караться высокими штрафами. То же самое относится и к точкам торговли, общепита и досуга", - написал Даудов.

По его словам, строгое соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других профилактических мер позволит избежать неконтролируемого роста заболеваемости. "Только за истекшие сутки в Чеченской Республике зарегистрировано 120 новых случаев заражения COVID-19. Для нашей небольшой республики это неприемлемо высокая цифра. Благо, коечный фонд имеет резервы. Тем не менее, в случае ухудшения ситуации на объекты здравоохранения ляжет огромная нагрузка", - добавил он.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлено 4 609 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 629 человек, 70 пациентов умерли.