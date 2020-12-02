CNN: в шести штатах США запланировали испытания вакцины Moderna на детях

Как сообщила в среду телекомпания CNN, Moderna "начала приглашать детей в возрасте от 12 лет на испытания по проверке разработанной ею вакцины". Для испытаний планируется пригласить 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 18 лет в шести штатах - Айдахо, Миннесоте, Нью-Йорке, Оклахоме, Техасе и Юте.

Ранее компания Moderna сообщила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.