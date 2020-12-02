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Пандемия COVID-19

CNN: в шести штатах США запланировали испытания вакцины Moderna на детях

По данным телекомпании, для испытаний планируется пригласить 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 18 лет

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Американская биотехнологическая компания Moderna готовится к испытаниям вакцины от коронавируса на детях в шести штатах.

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Как сообщила в среду телекомпания CNN, Moderna "начала приглашать детей в возрасте от 12 лет на испытания по проверке разработанной ею вакцины". Для испытаний планируется пригласить 3 тыс. добровольцев в возрасте от 12 до 18 лет в шести штатах - Айдахо, Миннесоте, Нью-Йорке, Оклахоме, Техасе и Юте.

Ранее компания Moderna сообщила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.

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