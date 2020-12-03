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Спецрейс с подлежащими депортации 23 россиянами вылетел из США

Все они содержались в пенитенциарных учреждениях за различные правонарушения, указали в посольстве РФ

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Специальный депортационный рейс с 23 гражданами России вылетел в среду из США. Об этом говорится в распространенном сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

"2 декабря из международного аэропорта города Гаррисберг штата Пенсильвания в Российскую Федерацию вылетел специальный депортационный рейс с 23 российскими гражданами на борту, - отметили в диппредставительстве. - Все они содержались в пенитенциарных учреждениях США за различные правонарушения".

Этот рейс "удалось организовать благодаря тесному взаимодействию посольства с Иммиграционной и таможенной службой США".

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