Дополнительную линию электропередачи устанавливают для крупного района Владивостока

25 ноября специалисты ДРСК подали электричество в остававшийся без света в течение семи дней район Чуркина (Первомайский район) Владивостока. Массовые аварии на электросетях юга Приморья произошли во время ледяного дождя 18-19 ноября.

"Принято решение о переоборудовании ЛЭП 110 кВ Патрокл-Голдобин в двухцепное исполнение - это означает, что фактически вместо одной линии будут функционировать две. При отключении одной из линий вторая обеспечит потребителей электроэнергией в полном объеме. К сожалению, без отключения линии этого сделать невозможно, 3 декабря с 8:30 до 18:30 (01:30 до 11:30 мск) энергоснабжение потребителей будет временно приостановлено", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что всего от этой линии свет получают около 50 тыс. жителей Владивостока. При этом ключевые объекты инфраструктуры, такие как больницы и котельные, будут обеспечены электроэнергией через резервные дизель-генераторы. Водоснабжение и теплоснабжение всех потребителей района будет производиться в полном объеме. Опрошенные ТАСС жители Чуркина к отсутствию света относятся с пониманием.

"Лучше пусть сделают это сейчас, потому что впереди еще более холодная зима, и мало ли что может случится. Я готова немного потерпеть ради дальнейшего комфорта. К тому же, про отключения нас предупреждали, так что мы подготовились, я наготовила еды, постаралась сделать побольше работы на быстром интернете", - рассказала ТАСС жительница города Александра Зуева.

Про неудобство, связанное с медленным интернетом во время отключений света рассказала и другая горожанка, Екатерина Панова. По ее словам, в четверг она не смогла работать удаленно и пришлось ехать в офис. "Неудобно, но будем терпеть. Все-таки это необходимые работы", - сказала она.

Ледяной шторм в Приморье

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.