Более 200 врачей ведущих стационаров Москвы работают в резервных госпиталях

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 200 врачей из 29 ведущих клиник Москвы работают в резервных госпиталях, где лечатся больные с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"На сегодняшний день в резервных госпиталях работают более 200 врачей из 29 медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы - это ведущие клиники, такие как Институт скорой помощи имени Склифосовского, больница имени Вересаева, больница имени Боткина, больница имени Буянова, больница №1 имени Пирогова, Центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, госпитали для ветеранов войн №1, 2 и 3, больница №31 и другие многопрофильные городские стационары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницах были составлены списки добровольцев, распределение врачей в резервные госпитали не повлияло на оказание плановой и экстренной помощи в многопрофильных клиниках, откуда командировались медики. По своим возможностям резервные госпитали не отличаются от многопрофильных стационаров. Врачи обеспечены всем необходимым, созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы медперсонала, организован запас средств индивидуальной защиты, имеются зоны отдыха.

В Москве работает пять резервных госпиталей для пациентов с COVID-19: в ледовом дворце "Крылатское" (больница № 67 имени Л. А. Ворохобова), в выставочном комплексе парка "Сокольники" (больница имени Ф. И. Иноземцева), в АТЦ "Москва" (больница имени С. С. Юдина), на ВДНХ (больница № 24) и в Коммунарке.