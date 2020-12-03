Волгоградская прокуратура помогла вернуть долги по зарплате на 200 млн рублей в этом году

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в Волгоградской области на сумму более 200 млн рублей погашена, по предварительным итогам года, после вмешательства прокуратуры региона. Об этом сообщил в беседе с ТАСС прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

"До конца года еще месяц, однако уже сегодня можно сказать, что в 2020 году при помощи мер прокурорского реагирования погашены долги по зарплате на сумму более 200 млн рублей", - сказал Костенко.

Он уточнил, что меры принимались в отношении безответственных работодателей самые разные - от внесения представлений до возбуждения по материалам прокурорских проверок уголовных дел. "Одним из примеров комплексного прокурорского подхода является погашение долгов по заработной плате свыше 430 работникам ООО "Фроловская электросталь" на сумму более 53 млн рублей. Прокуратурой принимались различные меры реагирования, в том числе инициирование уголовного преследования руководства предприятия. Сейчас задолженность по зарплате на этом предприятии полностью погашена", - пояснил Костенко.

Прокурор Волгоградской области отметил, что в настоящее время задолженность по заработной плате по региону превышает 72 млн рублей, в основном это долги предприятий-банкротов. "В ходе недавней проверки прокуратура выявила еще около 8 млн рублей скрытой или латентной задолженности, когда в официальной статистике эти цифры не фигурировали. Для восстановления нарушенных прав также приняты меры прокурорского реагирования", - отметил Костенко.

По его словам, в каждой ситуации с долгами по зарплатам сотрудники прокуратуры разбираются въедливо, принимают все меры, чтобы права граждан на своевременную оплату их труда были восстановлены.