Экспериментальный урожай оставили на полях нацпарка в Приморье для подкормки копытных

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае впервые экспериментально вырастили урожай сои и овса для обитающих здесь копытных животных, который не будет убираться с полей. Как рассказали ТАСС в пресс-службе нацпарка, это сделано в комплексе мер по подготовке к зиме, когда многим копытным становится сложнее добывать себе корм.

Копытные в нацпарке служат кормовой базой редким краснокнижным кошкам - дальневосточному леопарду и амурскому тигру. В многоснежные месяцы им бывает сложно добывать себе пропитание из-за снежного покрова, который делает труднодоступными травянистые растения.

"Лесохозяйственный отдел "Земли леопарда" уже завершает завоз кормов на охраняемые территории. Для оленей и кабанов доставлено 20 тонн овса и 30 тонн кукурузы, которая является любимым лакомством копытных. В ближайшие дни ожидается также подвоз другого деликатеса - 100 тонн необмолоченной соевой соломы, которые будут в свою очередь развозиться по разным точкам. В этом году также были экспериментально засеяны кормовые поля - овсом и соей. Урожай на них не был убран - его оставили для копытных", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что последствия недавнего ледяного дождя, которые спровоцировали массовые аварии на сетях электроснабжения на юге Приморья, нанесли копытным в лесах гораздо меньше вреда. В южных районах нацпарка снег уже повсеместно растаял, а в центральных районах сохранился снежный покров, однако здесь присутствует дополнительный корм в виде надломившихся под тяжестью налипшего льда веток и верхушек деревьев. В северной части национального парка ледяного дождя не было.

"Важная задача ранней подкормки - в преддверии обильных снегов притянуть копытных в нацпарк с соседних неохраняемых территорий. В нацпарке у копытных достаточно пропитания для сытой жизни даже самой суровой зимой, что позволит сохранить популяцию невредимой. Это важно не только для самих животных, но и для хищников - редчайшего дальневосточного леопарда и амурского тигра", - сообщил представитель пресс-службы.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока для защиты краснокнижных крупных кошек. По последним данным, здесь был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Для их наблюдения в нацпарке создана самая большая в России сеть фотомониторинга - установлено 400 фотоловушек. Кроме того, в нацпарке зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра: 31 взрослый тигр и 10 котят.