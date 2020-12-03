ГИБДД уверена в реализации идеи о допуске к управлению автомобилем с 17 лет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госавтоинспекция уверена, что идея о разрешении управлять автомобилем с 17-летнего возраста реализуется. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

"Действительно, предложение о том, чтобы дать возможность управлять транспортным средством с 17 лет МВД выдвинуто. Когда оно будет в окончательном варианте оформлено и законодательно принято, пока сложно сказать, но такая идея поддержана всеми и, думаю, реализуется", - сказал он.

Ранее сообщалось, что МВД разработало проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения", в котором в том числе говорится о намерении разрешить садиться за руль автомобиля с 17 лет, но при условии нахождения в машине водителя-наставника, имеющего водительское удостоверение категории "B" или подкатегории "В1".

Кроме того, ведомство прописало в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами допуск к экзаменам на права с 16 лет.