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Врача в Дагестане уволили за вымогательство денег у матери прооперированного ребенка

Ребенка госпитализировали с острым аппендицитом

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. Министерство здравоохранения Дагестана сообщило об увольнении врача Дербентской центральной городской больницы после появления в соцсетях фотографий и аудиозаписей, из которых следует, что он вымогал деньги с матери ребенка за проведенную операцию. Об этом Минздрав республики сообщил на своей странице в Instagram.

"В медицине таким людям не место. Будет организована дополнительная проверка, направленная на выявление других фактов нарушения прав пациентов со стороны этого медработника", - говорится в сообщении.

В социальных сетях ранее появились фото и аудиозаписи, на которых врач вымогает деньги у матери прооперированного им ребенка, поступившего в больницу с приступом острого аппендицита. После появления этих сообщений министерство здравоохранения Дагестана организовало проверку. Доследственную проверку начало и республиканское управление СК.

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