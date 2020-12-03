Весной могут появиться законодательные принципы по использованию самокатов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Законодательные принципы, которые будут регулировать правила использования самокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), могут появиться уже весной следующего года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

"Проблема эта будет разрешена, возможно, даже к тому сезону, о котором я говорю - начало весеннего сезона, когда можно будет использовать эти активные средства передвижения. Мы даем к общему пониманию и определение так называемых средств индивидуальной мобильности, каким образом разрешить их движение на дорогах общего пользования, кому разрешить, как разрешить и, возможно, даже как контролировать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ предложил ввести новый термин "средства индивидуальной мобильности" для самокатов, сигвеев, гироскутеров, электросамокатов, роликовых коньков и моноколес, а также изменить правила дорожного движения для их владельцев.