Власти Самарской области выделили четыре автомобиля больницам Кинеля для неотложной помощи

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о выделении четырех автомобилей модели "Нива" одному из муниципалитетов, где наблюдается острая нехватка техники для оказания неотложной медицинской помощи жителям. Как сообщил Азаров в четверг в прямом эфире телеканала "Россия-24", такое решение он принял во время общественного приема граждан, который организовала партия "Единая Россия".

"Если говорить о ситуации со здравоохранением, то было обращение передать сельскому поселению дополнительные автомобили. Такое решение мы приняли. Люди также обращаются с вопросами развития сельских территорий - водоснабжения, установки водонапорной башни, ремонту детской школы искусств, устойчивого интернета", - сказал Азаров.

О нехватке автомобилей в Кинель и входящих в округ поселков сообщила жительница города во время приема Азарова (запись имеется в распоряжении ТАСС). По ее словам, ежедневно в местную и центральную больницы города и района поступает около 150 звонков, из них более половины приходится на неотложную помощь. Кроме того, медиков вызывают на дом для забора анализов, в том числе на коронавирусную инфекцию. Несмотря на выделение дополнительных автомобилей со стороны администрации Кинеля, больницам не хватает транспорта.

Отвечая на вопрос, Азаров сказал, что для города предусмотрены дополнительные четыре автомобиля. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян уточнил, что три "Нивы" уже поставлены вчера, еще один автомобиль больницы получат 15 декабря.

Как сообщал ТАСС ранее, партия "Единая Россия" в свой девятнадцатый день рождения, который отмечается 1 декабря, начинает традиционную декаду приемов граждан по личным вопросам с 1 по 10 декабря. Открыли декаду приемов губернаторы-секретари 16 региональных отделений "Единой России".