В аэропорту Симферополя открыли новый зал ожидания для маломобильных пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Новый зал ожидания для комфортной посадки на борт пассажиров с ограниченными физическими возможностями открыли на третьем этаже терминала аэропорта Симферополя, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе авиаузла.

"Международный аэропорт Симферополь внедрил новейшие практики обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В стерильной зоне терминала открыт новый зал ожидания для маломобильных пассажиров. Заказ персональной помощи по прилете или при вылете стал доступен онлайн на официальном сайте аэропорта. Организованные группы маломобильных пассажиров проходят на посадку по отдельной процедуре, обеспечивающей им больший комфорт и оперативность обслуживания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новый зал расположен около выходов на посадку № 1 и № 2. "Он оснащен системой аудиовизуального информирования пассажиров о рейсах. Расстановка кресел обеспечивает свободное передвижение на инвалидных креслах. Каждый ряд кресел оснащен розетками. Уют создают развешенные на стенах репродукции картин Ивана Айвазовского", - добавили в пресс-службе.

Онлайн-бронирование услуг для маломобильных пассажиров доступно в специальном разделе официального сайта аэропорта Симферополь, сообщается в пресс-релизе. "Для получения персональной помощи теперь достаточно заполнить онлайн-заявку. В ней необходимо отметить характер помощи, в которой нуждается пассажир, внести данные о рейсе и наличии инвалидной коляски. Персональную помощь также можно заказать по телефону (+7 978 914-19-19), электронной почте (check-in@sipaero.ru), на стойках информации и регистрации или воспользовавшись кнопкой вызова персонала в аэропорту. Услуги оказываются бесплатно и круглосуточно", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении также говорится, что "эксклюзивный модуль онлайн-бронирования услуг для пассажиров с особыми потребностями разработали специалисты агентства делового туризма Travelmart - официального агента аэропортов России, стран СНГ и дальнего зарубежья по бронированию премиального неавиационного обслуживания".

Обслуживание организованных групп маломобильных граждан в аэропорту Симферополь происходит отдельно от основного потока пассажиров. Для них выделяются дополнительные пункты досмотра на входе в терминал, а также отдельные стойки регистрации, говорится в пресс-релизе. "Сегодня во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Благодаря большому числу специализированных оздоровительных учреждений отдых в Крыму пользуется большим спросом у этой категории населения. Многие предпочитают авиатранспорт как наиболее комфортный, быстрый и безопасный способ передвижения. Ежегодно аэропорт Симферополь принимает и отправляет более 20 тыс. человек с ограниченными физическими возможностями. Новый пассажирский терминал максимально приспособлен для обслуживания маломобильных пассажиров, однако мы продолжаем улучшать сервис, внедряя передовые мировые практики", - приводятся в сообщении слова директора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Симферополя Игоря Лаптева.

Об аэропорте

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году. На протяжении последних пяти лет входит в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров, обеспечивая транспортную доступность Крыма. С 2015 года он ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.

С 16 апреля 2018 года все рейсы принимаются и отправляются через современный аэровокзальный комплекс, рассчитанный на обслуживание 3 650 пассажиров в час. В мае 2019 года международному аэропорту Симферополь присвоено имя художника-мариниста Ивана Айвазовского.