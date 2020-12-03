В Чечне ограничили посещение мечетей для людей старше 65 лет из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев из-за угрозы распространения в республике коронавируса ограничил посещение пятничной молитвы в мечетях мужчинами старше 65 лет. Об этом он заявил в четверг в видеообращении на странице регионального ДУМ в Instagram.

"Болезнь распространяется, количество больных растет, в том числе с наступлением холодов. Начиная с этой недели я призываю лиц старше 65 лет оставаться дома и не приходить на пятничную молитву в мечеть. Это делается для сохранения вашего здоровья", - сказал муфтий.

Он напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим для посещающих мечеть.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлен 4 731 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 122 - за последние сутки. Выздоровел 2 651 человек, 71 пациент умер.