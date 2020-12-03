В Самарскую область до конца года поступит вакцина от COVID-19 для 2,7 тыс. медиков

САМАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса коснется более чем 2,7 тыс. медицинских работников Самарской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, для прививки будет использована вакцина "Спутник V", которая поступит в регион до конца года.

"По данным соглашения между Минздравом Самарской области и Минздравом РФ, в Самарскую область в срок до 31 декабря 2020 года должна поступить 2 751 доза вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Спутник V", из которых 42 дозы поступили ранее, ими уже привиты 42 медицинских работника Самарской области", - сообщили в пресс-службе.

При очередном поступлении оставшихся доз вакцинация будет продолжена в ряде медицинских учреждений.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила ранее, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в декабре 2020 года, правительство в настоящее время оценивает возможность расширения состава приоритетных групп для вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба, на 3 декабря в Самарской области зарегистрировано 23 133 случаев коронавируса. Медики вылечили 20 644 человек, еще 435 пациентов скончались. В регионе введен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Кроме того, власти рекомендовали работодателям перевести беременных женщин на удаленный формат работы. Школьники 6-11-х классов продолжат обучение дистанционно до 6 декабря. Власти не исключают, что при ухудшении эпидобстановки на удаленный формат перейдут и ученики первых-пятых классов. Предприятия общепита и клубы могут работать с 23:00 до 06:00 только при загрузке менее 50%. В органах ЗАГС ограничили количество человек, которые могут присутствовать на свадебной церемонии.