Минздрав решит проблему общения медиков в масках с глухими пациентами в пандемию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минздрав России в пятницу проведет селектор c представителями здравоохранения, где планируется обсудить вопрос коммуникации в период пандемии коронавируса медицинских работников с пациентами, которые имеют инвалидность по слуху и читают по губам. В частности, вместо масок предлагается использовать специальные шлемы, сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день <...> в стационарных учреждениях и на амбулаторном этапе используются средства защиты, которые действительно препятствуют визуальному контакту [пациента с медработником], и мы включим тогда в свои методические рекомендации приказ, который у нас регламентирует это, обязательное наличие средств <...> для улучшения коммуникаций с пациентами по ограничению по слуху. <...> Завтра будет селектор, мы об этом обязательно поговорим со всеми руководителями здравоохранения", - сказал он на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья под председательством президента РФ Владимира Путина.

Он добавил, что уже есть одно решение - это использование специальных шлемов.

В свою очередь глава государства попросил министра, чтобы исполнение данного поручения было не только на бумаге. "Нужно это сделать обязательно, потому что это конкретная проблема, с которой люди сталкиваются, надо обязательно на это отреагировать. Но не на бумажке, а чтобы все эти решения были реализованы на практике", - сказал министру Путин.