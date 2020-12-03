Путин поздравил с днем рождения дочку общественника, опаздывающего на праздник

НОВО-ОГАРЕВО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь одного из участников встречи главы государства с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья.

Председатель Нижегородской региональной общественной организации людей с инвалидностью "Ковчег" Роман Пономаренко, обращаясь к Путину, сказал: "Я очень рад, что сегодня участвую с вами в этой дискуссии. У моей дочки день рождения. И я немножко опоздаю на праздник. Но она мне сказала, что если ее президент поздравит, то она не сильно будет ругаться". "Поэтому, Владимир Владимирович, выручайте! Дочку зовут Аня, ей 13 лет", - добавил Пономаренко.

"Анечка, и я, и все мои коллеги из правительства, все участники сегодняшнего нашего широкого мероприятия, все поздравляют тебя с днем рождения", - отозвался на эту просьбу президент.

"На папу не сердись, он занимается серьезным делом, но обязательно сегодня тепло тебя поздравит. Так же, как и мы, даже еще теплее, поскольку он - твой папа и очень тебя любит", - добавил Путин, обращаясь к девочке.