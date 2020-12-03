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Роскомнадзор требует разблокировать аккаунт ГТРК "Ставрополье" в Instagram

В пресс-службе ведомства отметили, что аккаунт был заблокирован без объяснения причин
© Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор направил в адрес Facebook LLC письмо с требованием возобновить доступ к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения к Instagram-аккаунту ГТРК "Ставрополье", о чем проинформировать Роскомнадзор", - подчеркивает российский регулятор.

В пресс-службе заметили, что аккаунт был заблокирован без объяснения причин. "Ограничение доступа к официальным аккаунтам является актом цензуры в отношении российского средства массовой информации, - указали в пресс-службе. - Это недопустимо, поскольку нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

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