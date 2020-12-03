Власти Пензенской области выделили 1,2 млн рублей для выплат студентам, помогающим медикам

ПЕНЗА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Пензенской области выделили 1,2 млн рублей из бюджета региона для выплат студентам медколледжа, которые помогают медицинским работникам во время пандемии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте правительства региона.

"1,2 млн рублей выделены из регионального бюджета по распоряжению губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева. Финансовые средства будут направлены на выплаты студентам Пензенского областного медицинского колледжа, которые участвуют в оказании помощи медицинским работникам в период распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

За ноябрь и декабрь ежемесячные выплаты по 7 тыс. рублей получат 80 студентов, которые проходят практику в медорганизации региона от Минздрава Пензенской области. В частности, студенты помогают в контакт-центре региональной станции скорой помощи, обрабатывая звонки от пациентов.

В Пензенской области, по данным на 3 декабря, подтверждено 20 722 случая заражения коронавирусной инфекцией, 17 716 человек выздоровели, 249 пациента умерли.