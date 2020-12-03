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Пандемия COVID-19

Дело о срыве поставки аппаратов ИВЛ на Ставрополье рассмотрят в январе 2021 года

Заседание назначили на 13 января

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края начнет рассмотрение по существу дела о срыве поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на Ставрополье 13 января 2021 года. Об этом по итогам предварительного судебного заседания в четверг сообщили ТАСС в суде.

"На 13 января назначено судебное заседание по существу", - сказал собеседник агентства.

Минздрав Ставрополья ранее обратился в Арбитражный суд края с исковым заявлением к акционерному обществу "Концерн Радиоэлектронные технологии". Согласно определению суда о принятии заявления к производству, среди перечисленных требований - расторжение госконтракта на поставку аппаратов ИВЛ и возвращение суммы в размере более 562,3 млн рублей, выплата штрафа и процентов за пользование средствами.

Ранее в краевом Минздраве журналистам сообщали, что 312 аппаратов "Авента-М" должны были поступить в Ставропольский край до 21 сентября, однако часть оборудования поставлена не была.

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РоссияСтавропольский крайПандемия COVID-19
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