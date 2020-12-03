Российские ученые не выявили серьезных заболеваний у черноморских дельфинов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Токсикологический анализ образцов тканей погибших дельфинов показал наличие органических загрязнителей, однако, они не превышают допустимых уровней. Об этом в четверг сообщила ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН (ИО РАН) Вера Краснова в ходе онлайн пресс-конференции, посвященной итогам трехлетнего проекта по изучению дельфинов Черного моря.

По ее словам, в ходе исследования были получены образцы тканей погибших животных и проведены комплексные лабораторные исследования - токсикологические, гистологические, молекулярно-генетические и вирусологические. В результате, были выявлены органические загрязнители, такие как полихлорированные бифенилы (ПХБ) и хлорорганические пестициды.

"Мы выявили уровни содержания стойких органических загрязнителей, которые, как известно, влияют на состояние здоровья животных, когда они превышают какой-то определенный уровень. Надо сказать, что те уровни, которые мы обнаружили, не превышают показателей, которые вызывают какие-то патологии и изменения в состоянии здоровья", - сказала Краснова.

По ее словам, в результате проведенных вирусологических исследований, ни один патоген, на который был проведен анализ, не обнаружен ни в одном из образцов. "Это были и вирусы гриппа, и герпес, и даже на COVID (коронавирус) мы анализировали. Но ни один вирус, который мы пытались найти, не был обнаружен", - пояснила исследователь.

Генеральный директор Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов добавил, что у черноморских дельфинов также не было обнаружено каких-то явных отклонений и уродств, как, например, часто встречается у рыбы в средней полосе страны.

"По поводу содержания стойких органических загрязнителей - здесь такой момент, что Черное море, черноморский регион тысячи лет населен людьми, активно освоен. <...> Поэтому ожидать, что тут будет кристально чистая вода и рай для дельфинов невозможно", - сказал эксперт, добавив, что состояние черноморских дельфинов по сравнению с аналогичными млекопитающими других регионов можно оценить как "среднее".

О проекте

Ученые ИО РАН при поддержке НК "Роснефть" завершили первый за тридцать лет комплексный трехлетний проект по изучению дельфинов Черного моря, поведенного впервые за всю постсоветскую историю России. Поддержка проекта по изучению дельфинов Черного моря является частью экологической программы ПАО "НК "Роснефть".

В рамках проекта проведены две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около 1 тыс. км. Кроме того, впервые был произведен масштабный авиаучет черноморских китообразных, охвативший северо-восточную часть Черного моря, береговые обследования побережья, а также различные лабораторные исследования.