Генсек ООН обвинил страны в невыполнении рекомендаций ВОЗ по борьбе с коронавирусом

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Ряд государств до сих пор не выполняет рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что подрывает международные усилия по предотвращению распространения нового коронавируса. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи по борьбе с коронавирусом, которая проводится по инициативе председателя Движения неприсоединения, президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"С самого начала ВОЗ предоставила фактическую информацию и научное руководство, которое должно было стать основой для скоординированных действий на глобальном уровне, - отметил он. - К несчастью, этим рекомендациям не последовали".

По словам Гутерриша, некоторые государства "продолжают отвергать факты и игнорировать рекомендации" ВОЗ. "А когда каждая страна движется в своем собственном направлении, вирус распространяется во всех направлениях", - предупредил он.

Гутерриш отметил, что вакцины от коронавируса "могут быть доступны в течение ближайших недель и месяцев". "Но не будем себя одурачивать, - предупредил он. - Вакцины не смогут нивелировать негативные последствия пандемии, которые растянутся на предстоящие годы и даже десятилетия". К таким последствиям генсек, в частности, отнес "сильнейший экономический спад за последние восемьдесят лет".

Алиев 4 мая выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств. Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке 120 странами - членами Движения неприсоединения и позднее поддержано всеми странами ООН.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 64,5 млн человек, около 1,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 375 546 случаев заражения, выздоровел 1 859 851 человек, умерли 41 607. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.