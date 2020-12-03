Белгородские власти направят более 160 млн рублей на закупку лекарств от COVID-19

ТАСС, 3 декабря. Власти Белгородской области направят до конца 2020 года 167 млн рублей на закупку лекарств для лечения пациентов с коронавирусом. Продолжаются работы по заключению контрактов на сумму более 220 млн рублей на январь, сообщил в четверг оперштаб региона.

"До конца года в стационары региона поступят препараты для лечения COVID-19 на 167 млн рублей. Также депздрав области проводит контракты на 220 млн рублей на январь 2021 года для стационарного лечения тяжелых пациентов реанимации", - говорится в сообщении, распространенном оперштабом.

Как отметила заместитель губернатора области по вопросам здравоохранения Наталия Зубарева, сформированный до конца 2020 года запас медикаментов позволит избежать сбоев в лечении пациентов в новогодние праздники. Также до конца 2020 года в регионе откроют первые центры вакцинации от коронавируса, на организацию которых направили более 3 млн рублей.

К 3 декабря в Белгородской области выявили 16 722 случая заражения коронавирусом, за время пандемии в Белгородской области 13 009 человек выздоровели, 117 пациентов умерли. В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, самоизоляция для жителей старше 65 лет. Власти рекомендовали ограничить проведение массовых мероприятий, развлекательные мероприятия ограничены до 1 февраля 2021 года.