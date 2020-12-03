В Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения до 10 января

РАБАТ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Марокко в четверг продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта для противодействия распространению пандемии коронавируса, до 10 января 2021 года.

"Правительство на заседании в четверг приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 10 января 2021 года в рамках усилий по борьбе с распространением пандемии коронавируса нового типа", - отмечается в коммюнике.

Режим санитарного ЧП продлен в стране уже в девятый раз. Новый шаг властей предпринят на фоне продолжающегося роста случаев заражения коронавирусом.

Как заявил в четверг официальный представитель правительства Марокко, министр национального образования, подготовки кадров, высшего образования и научных исследований Саид Амзази, режим санитарного ЧП продлен, чтобы "позволить государственным органам продолжать обеспечивать эффективность мер, принимаемых в контексте борьбы с распространением пандемии".

"Учитывая необходимость обеспечения соответствия принимаемых мер развитию эпидемической ситуации в различных регионах и провинциях королевства, декрет правительства предусматривает положения, позволяющие органам внутренних дел принимать все необходимые меры и на национальном уровне, и в регионах", - отметил официальный представитель правительства.

По его словам, губернаторам провинций и главам префектур "даны полномочия принимать все меры для поддержания общественного санитарного порядка на уровне префектур, провинций, муниципалитетов и так далее".

Правовая основа для принятия мер

Как подчеркнули в правительстве, режим санитарного ЧП "представляет собой правовую основу для принятия всех необходимых мер для борьбы с любым негативным развитием пандемии".

По данным на вечер 2 декабря, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 364 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 5 985 человек, выздоровели более 314 тыс. пациентов. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка - Сеттат, Рабат - Сале - Кенитра, Восточный, Сус - Масса, Танжер - Тетуан - Эль-Хосейма, Марракеш - Сафи.