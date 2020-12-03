Эрдоган призвал мировое сообщество к сотрудничеству в борьбе с коронавирусом

АНКАРА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в четверг страны ООН к сотрудничеству и солидарности в борьбе с пандемией коронавируса.

"На сегодняшний день мировое сообщество противостоит крупнейшему глобальному вызову XXI века. Для решения этой проблемы необходимо международное сотрудничество и глобальная солидарность, - подчеркнул он во время выступления на заседании Генассамблеи ООН высокого уровня по борьбе с коронавирусом. - Меры борьбы с COVID-19 должны носить всеобъемлющий характер. Нужно уделять особое внимание потребностям уязвимых слоев населения".

Эрдоган также вновь выразил мнение, что пандемия "усугубила проблемы в самой системе ООН". "Она [организация] не способна противостоять современным вызовам и требует срочных реформ", - считает президент Турции. По его словам "возможности Генассамблеи ООН должны быть расширены, что позволит внести вклад в повышение эффективности, демократичности, справедливости и прозрачности".