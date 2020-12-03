Пензенские поисковики представили книгу о летчиках, погибших в регионе в годы войны

ПЕНЗА, 3 декабря. /ТАСС/. Презентация книги Пензенского отделения поискового движения России "Ушедшие в Сурское небо" - первого в регионе исследования, посвященного летчикам, погибшим в Пензенской области в авиакатастрофах в годы Великой Отечественной войны, прошла в четверг в областной библиотеке имени Лермонтова, передает корреспондент ТАСС. Мероприятие было приурочено ко Дню Неизвестного Солдата.

"Эта книга - продолжение нашего проекта "В тылу герои не забыты", который был поддержан президентским грантом [в 2018 году]. Это книга-справочник, военно-мемориальное издание, которое посвящено авиационным происшествиям на территории нашей области в годы Великой Отечественной войны", - отметила руководитель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

По ее словам, в 2019 году жители села Поим Белинского района рассказали поисковикам, исследовавшим госпитальное захоронение, что ухаживают за могилой летчика, разбившегося в годы Великой Отечественной войны. При этом захоронение не стояло на учете как воинское.

В ходе работы, поддержанной Фондом президентских грантов, пензенские поисковики провели исследования в Центральном архиве Минобороны РФ и пензенском госархиве, обследовали захоронения, уточнили имена погибших в регионе летчиков и обстоятельства авиакатастроф. По итогам была не только подготовлена книга, но и установлены и облагорожены памятники на могилах летчиков.

"Мы объехали все 18 захоронений летного состава на территории 14 муниципалитетов Пензенской области. В ходе работы было выверено 55 фамилий летчиков, которые не были увековечены на захоронениях", - добавила Казакова.

Авиакатастрофы в Пензенской области в годы войны

Пензенская область в годы Великой Отечественной войны была тыловым регионом. Сюда эвакуировались предприятия, работали эвакуационные госпитали. Здесь базировался 13-й запасной истребительный авиаполк, где проходило обучение и переподготовка военных летчиков. Несмотря на то, что на территории региона не было боевых действий, более 100 летчиков погибли здесь в авиакатастрофах, свыше чем по половине случаев не было достоверной информации о захоронениях.

По словам Казаковой, авиакатастрофы случались как во время учебных полетов, так и при перебазировании самолетов из региона в регион. Чаще всего причинами были плохие погодные условия или неисправность самолетов.

Одна из крупнейших авиакатастроф произошла в Башмаковском районе Пензенской области в январе 1944 года - из-за густого тумана разбились сразу четыре самолета ИЛ-2, семь человек погибли. В октябре 1941 года из-за ошибки пилотирования при плохих метиоусловиях разбились два самолета ДВ-3, летевших в Ряжск, погибли восемь человек. В декабре того же года в Кузнецком районе разбился Герой Советского Союза, майор Николай Леонченко, разрабатывавший систему "слепых" полетов в ночное время и при плохой видимости.