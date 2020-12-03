Delta будет собирать данные пассажиров для отслеживания в связи с угрозой COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Американская авиакомпания Delta Airlines первой среди других американских авиаперевозчиков начинает процедуру сбора информации для отслеживания прибывающих в США пассажиров, которые могли иметь контакты с инфицированными коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте компании.

"Delta совместно с Центрами по контролю и профилактике заболеваний стремится с помощью отслеживания контактов информировать своих иностранных клиентов о возможном контакте с [заразившимися] COVID-19, - указывается в сообщении. - Вместе с девятью авиакомпаниями, являющимися нашими глобальными партнерами, мы взаимодействуем с государственными ведомствами, органами здравоохранения и авиационными властями с тем, чтобы обеспечить безопасность на всех этапах путешествий. С 15 декабря Delta первой из американских авиакомпаний будет обращаться к пассажирам, прибывающим в США из-за рубежа, с просьбой добровольно предоставить информацию по пяти пунктам для того, чтобы содействовать отслеживанию контактов и усилиям по дальнейшему контролю со стороны органов здравоохранения: это имя и фамилия, адрес электронной почты, адрес в США, основной и дополнительный номера телефона".

В этой программе могут на добровольной основе участвовать как авиапассажиры с любого из рейсов компании Delta, так и иностранцы, прибывающие в США. Собранные сведения будут направляться в Центры по контролю и профилактике заболеваний через Службу таможенного и пограничного контроля. "Таким образом, Центры по контролю и профилактике заболеваний получат информацию сразу, что позволит резко сократить время, необходимое для уведомления через местные органы здравоохранения пассажиров, имевших контакт [с инфицированными]", - отмечается в сообщении.

Согласно ныне действующей процедуре, в случае подтвержденного случая заражения Центры по контролю и профилактике заболеваний запрашивают у авиакомпании Delta данные обо всех пассажирах, находившихся на расстоянии двух рядов кресел от пассажира, у которого обнаружен коронавирус. Затем эта информация передается местным органам здравоохранения для последующего контроля.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 13,9 млн случаев заражения, умерли 273,9 тыс. человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.