Порталы "Бессмертный полк" и "Сад памяти" завоевали "Премию Рунета"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порталы акций "Бессмертный полк" и "Сад памяти" завоевали престижную "Премию Рунета 2020" в специальной номинации "75 лет Победы". Церемония награждения прошла сегодня в Москве.

Ежегодно в конкурсе участвуют проекты и организации, внесшие значимый вклад в развитие русскоязычного сегмента интернета.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко обратился к лауретам спецноминаций "75 лет Победы" и "Технологии vs коронавирус" и подчеркнул, что именно с помощью интернет-компаний удалось сделать так, что ветераны Великой Отечественной войны, несмотря на невозможность проведения парада 9 мая, все-таки почувствовали благодарность, уважение и безмерную признательность всей страны. "И даже "Бессмертный полк", который совсем невозможно было провести по санитарным требованиям, в реальности прошел в российском интернете. И мы смогли отдать дань памяти и уважения людям, которые обеспечили Великую Победу", - сказал Кириенко.

Борьба с коронавирусом

По словам Кириенко, в 2020 году был реализован целый ряд важнейших проектов российскими интернет-компаниями - это и бесплатное консультирование врачей, доставка врачей к пациентам, бесплатные телефоны для врачей и многое другое. "Все это было принципиально важно, причем не только для традиционной аудитории - молодежной, но сегодня возможности интернет-индустрии оказались жизненно необходимыми для большого количества людей старшего поколения, которые оказались на вынужденной изоляции", - отметил он.

В специальной номинации "Технологии vs коронавирус" победу завоевал сайт стопкоронавирус.рф (АНО "Национальные приоритеты"), запущенный правительством РФ для информирования о ситуации с пандемией коронавируса в стране. По словам генерального директора АНО "Национальные приоритеты" Софии Малявиной, решение правительства о создании портала стопкоронавирус.рф в марте этого года, когда люди были растеряны и нуждались в проверенной и четкой информации, показало коммуникационную открытость государства. "Мы гордимся тем, что нам доверили эту ответственную работу, и что наш портал остается востребованным: на сегодняшний день его посетили более 203 млн раз", - сказала Малявина ТАСС.

Среди других лауреатов - акция #МЫВМЕСТЕ и Ассоциация волонтерских центров, АНО Диалог, правительство Москвы, Яндекс, Mail.ru Group, МТС, Ростелеком, Манго Телеком.

Организатором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.