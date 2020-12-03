Глава Липецкой области поручил еще раз объяснить пенсионерам необходимость самоизоляции

ЛИПЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Чиновники Липецкой области проведут профилактические беседы с пенсионерами о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов по итогам заседания местного оперативного штаба.

"Среди заболевших преобладает пожилое население и, к сожалению, не все прислушиваются к нашим рекомендациям: начнем вести профилактические беседы с пенсионерами и будем убеждать их оставаться дома и пользоваться услугами волонтеров", - сказал Артамонов. Он отметил, что в настоящее время добровольцы получают в среднем по 13 заявок в день, причем на доставку лекарств заказы отрабатываются в течение суток. "Всего в Липецкой области 400 волонтеров, и они всегда готовы прийти на помощь", - подчеркнул глава региона.

Он также потребовал усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мер в области как чиновниками на местах, так и жителями. "Будем усиливать контроль за соблюдением санитарных мер, создадим рабочие группы для оценки эффективности действий должностных лиц в районах", - заметил Артамонов.

В этой связи глава региона вновь не исключил введения полного запрета на новогодние корпоративы, назвав такую меру очень серьезной. Однако он пояснил, что сейчас власти только рассматривают соответствующие предложения Роспотребнадзора. "Если ситуация будут ухудшаться, будем вынуждены запретить и новогодние банкеты", - сказал Артамонов.