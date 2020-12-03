В Карелии объявили досрочные каникулы для учеников начальных классов

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Ученики начальных классов в школах Карелии отправятся на зимние каникулы с 19 декабря по 10 января. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков в четверг.

"Мы понимаем, что переводить детей младшей школы на дистанционное обучение нельзя, поэтому приняли иное решение - раньше отправить их на каникулы. Таким образом, ученики 1-4 классов школ республики будут отдыхать с 19 декабря по 10 января. Это позволит минимизировать контакты детей внутри классов и, соответственно, снизить риск инфицирования как в педагогических коллективах, так и в семьях детей и педагогов", - говорится в сообщении.

С ноября, когда в Карелии начался рост заболеваемости COVID-19, на дистанционное обучение уже были переведены школьники 4-8-х, а также 10-х классов. По словам Парфенчикова, эти меры принесли определенный эффект, однако дети, продолжающие ходить в школу, рискуют заразиться, как и прежде: за минувшие сутки инфекцию выявили у 82 детей, а за прошедшие три недели почти 3 тыс. школьников отправлены на карантин из-за коронавируса.

"По этой же причине с 7 по 31 декабря учеников 9 и 11 классов переводим на дистанционный формат обучения", - написал Парфенчиков, уточнив, что, как и прежде, в населенных пунктах с благоприятной эпидобстановкой и небольших школах с численностью до 300 человек дети могут продолжить учиться в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности.

Удаленный формат обучения также продлен до конца года для студентов техникумов и колледжей при возможности проведения очных практических занятий в группах не более 10 человек.

По данным регионального опершатаба по борьбе с распространением коронавируса, в Карелии за время пандемии выявили 16 993 случая заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 470 человек. Выздоровели за все время 9 834 пациента, умерли 108.