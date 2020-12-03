АСИ поможет Чувашии разработать туристические маршруты на предприятия региона

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Чувашии и Агентство стратегических инициатив (АСИ) подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее разработку в Чувашии дорожной карты по развитию промышленного туризма. Подписи под документом поставили глава республики - председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев и заместитель гендиректора АСИ Ольга Захарова.

"Чувашия стала одним из 10 пилотных регионов России, где разрабатывается дорожная карта по развитию промышленного туризма. В рамках пилотного проекта Агентство стратегических инициатив предоставит свою методологию, на основе которой будут разрабатываться туристические маршруты на предприятиях", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольги Шандуренко, работа над экскурсионным продуктом займет около двух месяцев. После этого по маршрутам пройдут эксперты АСИ и Минпромторга России и дадут свои рекомендации по итогам. Затем турпродукт сможет выйти на рынок и будет продвигаться туроператорами.

Министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов сообщил, что участниками проекта готовы стать 16 предприятий республики. В их числе концерн "Тракторные заводы", ЗАО "Сеспель", ООО "Чебоксарский трубный завод", филиал АО "Управление отходами", ООО "Фирма художественных промыслов "Паха Тере", АО "Букет Чувашии". К разработке экскурсионных маршрутов на производственных площадках также будут привлечены студенты чувашских вузов.

Краснов уточнил, что рассматриваются возможные инструменты субсидирования компаний-участников проекта. "Субсидирование по разным направлениям, в том числе и на инфраструктуру, и на подготовку маршрутов, и на бизнес-миссии, и на участие в международных выставках", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы республики.