Федеральная налоговая служба получила "Премию Рунета 2020"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лауреатов престижной "Премии Рунета 2020" назвали в Москве, среди победителей в номинации "Государство и общество" - Федеральная налоговая служба (ФНС), Департамент информационных технологий города Москвы, Росгвардия. Церемония вручения наград прошла во четверг в столице в онлайн и офлайн форматах.

Ежегодно в конкурсе участвуют проекты и организации, внесшие значимый вклад в развитие русскоязычного сегмента интернета.

"[В номинации "Государство и общество"] три статуэтки, которые представляют, с одной стороны, государство - ФНС, с другой - общество - Фонд Константина Хабенского и сервис "Медиалогия". Это специальное решение, потому что особенный год и особенная обстановка в обществе", - сказал руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Новиков отметил, что Росгвардии бывает трудно найти позитивную повестку, и, если это получается сделать, то это заслуживает аплодисментов и признания в конкурсе "Премия Рунета". По его словам, уровень поддержки Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы креативных индустрий заслуживает всяческих похвал.

В 2020 году премия установила рекорд по числу заявок - было подано 1 170 работ. В категории "Культура, СМИ и массовые коммуникации" среди победителей порталы МЕЛ, Культура.рф, NEWS.ru, другие. В категории "Образование и кадры" лауреаты - Skillbox, Bang Bang Education, Образовательная онлайн-платформа Учи.ру, Южный IT-парк. В категории "Экономика и Бизнес" - 1С-Битрикс, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Департамент информационных технологий города Москвы, iHerb, ВТБ Капитал Инвестиции, Gallery. В номинации "Здоровье и Отдых" победителями названы СБЕР ЕАПТЕКА, My Big Love.

Организатором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.