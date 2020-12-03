Кувшинников: в Вологодской области отмечено экстремально высокое число смертей от COVID-19

ВОЛОГДА, 3 декабря. /ТАСС/. Стремительное распространение коронавирусной инфекции, рост числа заболевших ОРВИ, гриппом и пневмонией, увеличение числа тестируемых на ковид повлияло на резкий прирост числа инфицированных коронавирусом и умерших от него в Вологодской области. Об этом рассказал в четверг вечером губернатор Олег Кувшинников.

"Очень высокий прирост, всю последнюю неделю более 300 случаев в сутки, в эти сутки - более 350. Экстремально высокий показатель и по смертности - более 10 умерших в сутки уже в течение недели. Главная причина - инфекция живет среди нас, распространение идет через всю популяцию, через все возрастные группы. Именно для этого вводятся ограничительные меры, чтобы снизить скорость распространения, снизить нагрузку на госпитали до массовой вакцинации. Будем продолжать ограничения, чтобы и экономику сохранить, и медицину", - сказал глава региона в прямом эфире во "ВКонтакте".

Кроме того, в два раза увеличилось число тестируемых на ковид - с 2,5 тыс. в сутки в начале ноября до 4,5 тыс. тестов сейчас. Еще одна причина роста заболеваемости - это резкое увеличение числа заболевших ОРВИ и пневмонией. Вторую неделю эпидпорог заболеваемости ОРВИ превышен на 20%, более 15 тыс. заболевших, из которых около 10% являются носителями коронавируса.

Сказывается и безответственное отношение граждан к санитарным требованиям, отметил губернатор. Правильно носили маски, меняя их каждые 2-3 часа, всего 3% тех, кто находится в моногоспиталях. Остальные меняли их реже, а 12% вообще игнорировали какие-либо меры защиты. "В высокой смертности тоже есть свои причины: более 60% пациентов моногоспиталей - это люди 65 лет и старше, которые имеют множество сопутствующих болезней, а 70% умерших от ковида - это пожилые люди. Поэтому поберегите своих старших", - призвал Кувшинников вологжан.

В регионе развернуто 1 610 коек для пациентов с коронавирусом, они загружены на 71%. Амбулаторным больным с подтвержденным коронавирусом начали выдавать бесплатные лекарства, на это региону выделено из резервного фонда РФ более 43 млн рублей.

Режим повышенной готовности продлен в области до 15 января. Ограничено количество зрителей на концертах, в театрах, на конгрессах - до 25% загрузки зала, но не более 250 человек одновременно. Запрещено проведение спортивных мероприятий со зрителями. Крупные предприятия переходят на плавающий график начала и окончания рабочего дня, чтобы снизить пиковую нагрузку на общественный транспорт и не допускать скопления людей. Отменены новогодние корпоративы в помещениях и проведение елок и утренников в домах и дворцах культуры, они могут состояться только на открытом воздухе, а если в школе или детском саду, то только в одной группе или классе без перемешивания детей и без родителей.