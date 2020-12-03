Юридический департамент ТАСС стал победителем отраслевой премии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Юридический департамент ТАСС победил в премии "Лучшие юридические департаменты - 2020" по версии журнала "Корпоративный юрист" в номинации "СМИ, культура и образование". Церемония награждения состоялась 3 декабря.

"Это престижный отраслевой конкурс, в котором победу присуждают за наиболее эффективное управление юридической функцией. Эксперты оценивают подходы к управлению департаментом, командой, построению функции, управлению активами, в том числе контентом. Эта победа - работа всей нашей потрясающей юридической команды. В этом году была сумасшедшая конкуренция во всех номинациях, и тем приятнее, что наши достижения и проекты, в том числе управления интеллектуальной собственностью, были отмечены профессионалами отрасли", - рассказала руководитель юридического департамента ТАСС Екатерина Кулагина.

ТАСС принял участие в премии впервые. Среди номинантов в категории "СМИ, культура и образование" были такие известные компании, как "Союзмультфильм", Amedia, "Нетология" и другие.

Премия "Лучшие юридические департаменты" - крупнейшее имиджевое мероприятие, направленное на повышение престижа юридической профессии. Конкурс призван определить наиболее эффективные юридические службы российских и международных компаний. Организаторами конкурса являются журнал "Корпоративный юрист", а также издательство "Актион-МЦФЭР".

В этом году порядка 140 компаний заявились на конкурс "Лучшие юридические департаменты - 2020".