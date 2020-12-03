Комплекс цифровых проектов Москвы для борьбы с коронавирусом получил премию Рунета

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комплекс цифровых проектов столицы, направленных на борьбу с пандемией, стал победителем в номинации "Технологии vs коронавирус" конкурса "Премия Рунета - 2020". Об этом в четверг сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Комплекс цифровых решений Москвы, направленных на борьбу с пандемией, получил премию Рунета в номинации "Технологии vs коронавирус". В номинации "Экономика и бизнес" также победил проект Московского инновационного кластера. Одним из победителей в номинации "Государство и общество" стал фронт-офис, в котором можно ознакомиться с условиями и перечнем необходимых документов для получения субсидий от Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, а также оставить заявку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса портал mos.ru стал главным инструментом взаимодействия жителей и бизнеса с городом, на котором москвичам доступно более 370 услуг и сервисов в онлайн режиме.

Церемония вручения наград состоялась 3 декабря.

Премия Рунета - это общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги компаний-лидеров. В 2020 году премия присуждается в 17-й раз. Всего в этом году поступило 1 170 заявок на участие в 14 номинациях.