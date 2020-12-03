Число жертв коронавируса в мире превысило 1,5 млн человек

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло в четверг 1 501 076 человек. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 64 918 435 человек. Выздоровели 41 691 311 заразившихся.

Наибольшее число жертв - 274 648 человек - зафиксировано в США, где общее число заразившихся достигло 14 012 378. На втором месте по числу жертв находится Бразилия (174 515 умерших, 6 436 650 случаев заражения), на третьем - Индия (138 648 смертей и 9 534 964 случая инфицирования). Далее следуют Мексика с 107 565 смертями и 1 133 613 случаями заражения и Великобритания (60 210 умерших и 1 678 410 заразившихся).