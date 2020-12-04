Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) 4 декабря (21 ноября по старому стилю) отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В канун праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкино, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых, то есть связанных непосредственно с земной жизнью Иисуса Христа и Богоматери праздников. Его дата неизменна. Первые документальные сведения о широком праздновании христианами Введения относятся к VIII веку.

По преданию, родители Богородицы Иоаким и Анна из Назарета дали обет посвятить своего ребенка служению Господу. Когда их дочери Марии исполнилось три года, ее торжественно привели в Иерусалимский храм. Она самостоятельно поднялась ко входу по высокой лестнице из пятнадцати ступеней, а затем первосвященник ввел ее в Святая святых - место в храме, в которое запрещен вход прихожанам, и который только раз в год открыт для самого первосвященника. Мария жила в храме вплоть до совершеннолетия, посвящая почти все свое время молитве.

В русском народном календаре праздник Введения был связан с началом зимы. В это время открывались первые зимние ярмарки и торги, начинали кататься на санях. В Москве Введенская ярмарка устраивалась на Лубянке.

По православной традиции Введение отмечается шесть дней: это канун праздника, само Введение и четыре дня попразднества. Так как Введение идет перед Рождеством, начиная с него в храмах поют "Христос рождается, славите". Священнослужители в это время облачаются в голубые и белые одежды, использующиеся в богородичные праздники, а храмы, освященные в честь праздника, называют Введенскими. Кроме того, интронизация патриарха Московского и Всея Руси Тихона, который стал первым патриархом после синодального периода ее истории, состоялась в 1917 году именно в день Введения во храм Пресвятой Богородицы.