Премьер Канады призвал обеспечить все страны вакциной от коронавируса

ОТТАВА, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал мировое сообщество обеспечить всем странам равный доступ к вакцине от нового коронавируса, а также финансово помочь бедным государствам в их борьбе с пандемией. С таким заявлением он выступил в четверг в ходе видеообращения, которое транслировалось на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

"Чтобы победить эту пандемию, мы должны покончить с ней везде, - сказал он. - Мы должны объединить усилия и убедиться в том, что у всех есть равный доступ к потенциальной вакцине". Премьер Канады также сообщил, что, по его данным, развитые страны потратили до 20% ВВП на поддержку своего населения и меры по борьбе с пандемией, развивающие - 8%, а бедные - лишь 2%. В этой связи Трюдо призвал мировое сообщество финансово помочь бедным странам. "Вместе мы сможем победить пандемию COVID-19", - подчеркнул он.

Трюдо также напомнил, что Канада активно поддерживает международный фонд COVAX Facility, который является мировой площадкой по покупке вакцины. Ранее Оттава направила в фонд 840 млн канадских долларов ($680 млн).