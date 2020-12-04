Премьер Хорватии считает, что важно сохранить центральную роль ВОЗ в борьбе с пандемией

ЗАГРЕБ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил необходимость сохранения центральной роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в процессе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. С таким заявлением в четверг глава правительства страны выступил в ООН.

"Мы считаем, что крайне важно сохранить центральную роль ВОЗ <...>. Хорватия твердо верит в необходимость глобального совместного подхода к борьбе с пандемией", - подчеркнул Пленкович, выступая в дистанционном формате на специальной сессии ГА ООН по вопросу противодействия коронавирусу.

По мнению главы хорватского правительства, после одобрения нескольких вакцин против коронавируса следующей задачей на глобальном уровне будет являться необходимость справедливого и своевременного обеспечения ими. "Дополнительным приоритетом [также] является гарантирование скоординированной и понятной коммуникации по вопросу эффективности и безопасности вакцин и предотвращение распространения дезинформации", - указал Пленкович.