Премьер Японии призвал мир к единству на фоне пандемии

ТОКИО, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга считает необходимым, чтобы международное сообщество объединилось перед угрозой коронавируса. С таким заявлением он выступил в четверг в ходе видеообращения, которое транслировалось на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

"Кризис напомнил нам о необходимости мирового единства. И чтобы преодолеть этот кризис, мы должны прийти к единому миру, а не разделенному миру", - подчеркнул он. Глава японского правительства также отметил, что ООН - это платформа, где каждый участник конструктивно вовлечен в совместную работу, которая ведется на основе прозрачности. Суга также в очередной раз отметил, что Япония готова принять активное участие в процессе реформирования Всемирной организации здравоохранения, которая не только позволит справиться с текущим кризисом, но и подготовиться к потенциальным кризисам в будущем.

Премьер-министр Японии также пообещал, что его правительство продолжит делать все возможное для того, чтобы перенесенные на будущий год Токийские Олимпийские Игры состоялись и были безопасными для спортсменов и зрителей.

Помощь развивающимся странам

Суга заявил, что правительство Японии выделит кредит в размере 500 млрд иен ($4,5 млрд) на оказание чрезвычайной помощи развивающимся странам, испытывающим экономические трудности в связи с пандемией коронавируса.

"Важно возродить разрушенную мировую экономику и добиться экономического роста, чтобы создать новое общество в эпоху COVID-19 и после COVID-19. Чтобы поддержать экономическую активность в развивающихся странах, Япония предоставит кредит на оказание чрезвычайной помощи в связи с кризисом на сумму до 500 млрд иен в течение двух лет", - сказал он.

Ранее Япония выделила более $400 млн на финансирование международного механизма COVAX, цель которого состоит в обеспечении равного доступа к вакцинам от коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 64,5 млн человек, около 1,5 млн умерли.