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Пандемия COVID-19

Сингапур выделил $5 млн на обеспечение равноправного доступа к вакцине от коронавируса

В республике заявили, что продолжат координацию с ООН, ВОЗ и другими структурами для продвижения многостороннего подхода к вакцинам, а также выработки глобального ответа на пандемию

СИНГАПУР, 4 декабря. /ТАСС/. Сингапур выделил $5 млн на финансирование международного механизма COVAX, предназначенного для обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении министерства иностранных дел и Минздрава республики.

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"Для эффективной реакции на пандемию коронавируса необходима глобальная солидарность. Руководствуясь принципом последовательной поддержки многостороннего подхода, справедливого и равноправного доступа и распределения вакцины, Сингапур выделяет $5 млн в механизм COVAX", - указывается в сообщении.

"Республика продолжит тесную координацию с международными партнерами, в том числе ООН, Всемирной организации здравоохранения, другими структурами для продвижения многостороннего подхода к вакцинам, а также выработки глобального ответа на пандемию", - подчеркивается в заявлении ведомств.

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СингапурПандемия COVID-19
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