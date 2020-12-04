Сингапур выделил $5 млн на обеспечение равноправного доступа к вакцине от коронавируса

СИНГАПУР, 4 декабря. /ТАСС/. Сингапур выделил $5 млн на финансирование международного механизма COVAX, предназначенного для обеспечения равного доступа к вакцинам от коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении министерства иностранных дел и Минздрава республики.

"Для эффективной реакции на пандемию коронавируса необходима глобальная солидарность. Руководствуясь принципом последовательной поддержки многостороннего подхода, справедливого и равноправного доступа и распределения вакцины, Сингапур выделяет $5 млн в механизм COVAX", - указывается в сообщении.

"Республика продолжит тесную координацию с международными партнерами, в том числе ООН, Всемирной организации здравоохранения, другими структурами для продвижения многостороннего подхода к вакцинам, а также выработки глобального ответа на пандемию", - подчеркивается в заявлении ведомств.