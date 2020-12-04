В Бразилии сообщили, что разрабатывают шесть вакцин от коронавируса

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Бразилия участвует в шести проектах по разработке вакцин против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил в четверг глава МИД южноамериканской республики Эрнесту Араужу.

"Мы реализуем шесть национальных проектов по созданию вакцины, которые разрабатывают университеты, государственные лаборатории и государственные технологические компании", - сказал дипломат, выступая на специальной сессии ГА ООН по вопросу противодействия коронавирусу. По его словам, к середине 2021 года бразильские научно-исследовательские объединения и фармпроизводители в сотрудничестве с иностранными партнерами смогут произвести от 600 до 800 млн доз вакцин.

"Таким уровнем производства Бразилия рассчитывает внести активный вклад в усилия по иммунизации в регионе и во всем мире", - подытожил он.

По словам Араужу, национальные усилия имеют первостепенное значение в противодействии пандемии коронавируса нового типа и не должны подменяться работой международных структур.

"Бразилия подчеркивает, что ответственность за выработку и реализацию мер противодействия пандемии COVID-19 в первую очередь лежит на [национальных] правительствах, исходя из специфики национального контекста. Не существует никаких универсальных решений", - заявил дипломат. Как указал Араужу, перенос ответственности с национального на международный уровень сам по себе не имеет практического смысла, а многосторонние площадки должны лишь служить инструментом координации усилий государств-участников.

Он также отметил, что его страна полагалась в первую очередь на собственные возможности в преодолении санитарно-эпидемиологических и экономических последствий эпидемии. "Это бремя легло на бразильских налогоплательщиков, а не на многосторонние институты", - подчеркнул дипломат.

По мнению Араужу, ВОЗ в условиях пандемии продемонстрировала "критические недостатки, которые нуждаются в скорейшем исправлении". "COVID должен привести к формированию более качественных международных институтов, более прозрачных и подотчетных", - пояснил глава МИД.

Ограничение свободы

Араужу считает, что пандемия не должна использоваться для ущемления гражданских свобод и создания механизмов тоталитарного социального контроля.

"Основополагающие свободы не являются идеологией. Свобода является столь же необходимым условием человеческого достоинства, как здоровье и экономические возможности", - сказал дипломат, выступая на специальной сессии ГА ООН по вопросу противодействия коронавирусу.

По его мнению, кризисные ситуации зачастую используются противниками свободы для введения ограничений. "Тоталитарный социальный контроль не приносит избавления от какого бы то ни было кризиса", - заявил министр, призвав не приносить свободу и демократию в жертву COVID-19.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в стране составляет 6 487 084, летальных исходов - 175 270. Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает третье место после США и Индии в списке государств с наибольшим числом инфицированных. По числу летальных исходов она уступает только Соединенным Штатам.