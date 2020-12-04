В Москве за два месяца в резервных госпиталях сделали 1,5 млн анализов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты сделали 1,5 млн анализов пациентам в столичных резервных госпиталях за два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"С приема первых пациентов в резервных госпиталях в Сокольниках, Крылатском, АТЦ "Москва" и на ВДНХ прошло два месяца. За это время в лабораториях госпиталей провели 1,5 млн анализов, а также в диагностических отделениях выполнили 7,8 тыс. КТ-исследований", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, врачи использовали почти 124 тыс. одноразовых комбинезонов, обеспечивающих безопасность в красной зоне, а также сменили более 251 тыс. масок.

"Чтобы пациенты могли свободно дышать, было использовано 420 тонн кислорода, а также медики поставили более 208 тыс. капельниц больным и сделали более 310 тыс. уколов", - говорится в сообщении.

Госпитали оборудованы кислородными станциями с системой подачи медицинских газов, при этом индивидуальный клапан подачи есть у каждой койки. Во всех четырех резервных госпиталях одновременно могут проходить лечение более 6 тыс. человек.