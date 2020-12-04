Роспотребнадзор обнаружил нарушения в музее-заповеднике "Царицыно", где выявили COVID-19

МОСКВА, 4 декабря./ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора по городу Москве выявили нарушения мер профилактики коронавируса в музее-заповеднике "Царицыно", где заболели несколько сотрудников. Об этом сообщили в пятницу на официальном сайте ведомства.

По факту регистрации группового очага COVID-19 в музее-заповеднике специалисты территориального отдела городского управления по Южному административному округу провели эпидемиологическое расследование. В результате "были выявлены факты нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения юридическим лицом мероприятий, направленных на "разрыв" механизма передачи инфекции".

"В том числе не представлены документы о техническом обслуживании и эффективности работы системы вентиляции и не созданы условия для дезинфекции рук сотрудников - в местах общего пользования отсутствуют антисептики. Кроме того, администрацией не организован контроль за прохождением тестирования на новую коронавирусную инфекцию сотрудниками клининговой компании, осуществляющей уборку в зданиях", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, несмотря на регистрацию среди работников в различных зданиях музея-заповедника пяти случаев новой коронавирусной инфекции, юридическое лицо не приняло необходимые меры - "не усилен дезинфекционный режим, не приняты меры социального разобщения в коллективе, включая временное прекращение работы и переход сотрудников на дистанционный режим работы".

"В отношении музея-заповедника "Царицыно" составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ["Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"]. Материалы будут направлены в Нагатинский районный суд. Также специалистами территориального отдела проведены противоэпидемические мероприятия. Приостановлена работа отделов, где выявлены заболевшие, с переводом их на дистанционный режим работы. Определен круг контактных лиц - 75 человек", - говорится в сообщении.