Более 190 тыс. инвалидов в России воспользовались упрощенным оформлением льготной парковки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 190 тыс. граждан с инвалидностью воспользовались упрощенным порядком оформления льготной парковки в РФ за 5 месяцев 2020 года. Новый порядок вступил в силу в июле, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

"На начало декабря более 190 тыс. граждан с инвалидностью воспользовались возможностью упрощенного порядка оформления льготной парковки. Новый порядок позволяет получить право на льготную парковку на основании сведений из Федерального реестра инвалидов без обращения в бюро МСЭ [медико-социальной экспертизы]", - сообщили в Минтруде.

Как напомнили в министерстве, с 1 июля 2020 года право водителя на льготный доступ к специальным местам на парковке определяется с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов. "Право на бесплатную парковку на специально выделенных парковочных местах имеют транспортные средства, управляемые и (или) перевозящие инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (I, II или III степени)", - рассказали в министерстве.

Для оформления парковки гражданину с инвалидностью, его законному или уполномоченному представителю нужно подать заявление об использовании транспортного средства в ПФР через портал госуслуг, личный кабинет Федерального реестра инвалидов в электронном виде. Если гражданин не зарегистрирован на "Госуслугах", он может обратиться в МФЦ.

"Сейчас гражданину с инвалидностью достаточно разместить знак "Инвалид" на тот конкретный автомобиль, который его перевозит, и направить данные об автомобиле в реестр через личный кабинет портала "Госуслуги" - данные обновятся в течение 15 минут", - уточнили в Минтруде.

Ранее знак "Инвалид" выдавался инвалиду учреждением МСЭ, что требовало личной явки и не давало возможность оперативно менять сведения об используемом автомобиле. Теперь сведения об автомобиле можно размещать в электронном виде. Новый порядок дает право льготной парковки, даже когда происходит смена транспортных средств, используемых гражданином с инвалидностью. При этом на самом автомобиле необходимо разместить обычный, неперсонализированный знак "Инвалид" согласно правилам ПДД.