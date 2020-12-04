Магаданская область получила еще 252 млн рублей на борьбу с коронавирусом

ТАСС, 4 декабря. Магаданская область получила еще 252 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на борьбу с коронавирусом. Средства направили на приобретение медицинского оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для инфекционных стационаров, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"На борьбу с коронавирусной инфекцией Магаданской области из резервного фонда правительства РФ направлено 252 млн рублей. По информации министерства здравоохранения и демографической политики региона, 94 млн рублей направлено на закупку нового медицинского оборудования для инфекционных стационаров, еще 158 млн рублей - на оснащение госпиталей расходными материалами, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

В ближайшее время медицинские учреждения, ведущие борьбу с новой коронавирусной инфекцией, ожидают поставку трех автомобилей УАЗ для перевозки больных, прикроватные мониторы, рентген-аппарат, автоматическую дозирующую станцию для выделения нуклеиновых кислот и другое оборудование, закупленное в рамках распоряжения правительства РФ.

Кроме того, в регион поступили более 5 млн рублей для оказания медицинской помощи пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. В настоящий момент в Магаданскую область поставлено медикаментов на 4,6 млн рублей.

С начала пандемии коронавирус выявили у 5 980 жителей Колымы, из которых 5 335 человек уже вылечились. Умерли 56 пациентов.

По поручению презиента России Владимира Путина регионам выделено 10 млрд рублей на организацию медпомощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Средства из резервного фонда РФ выделены по государственной программе "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".