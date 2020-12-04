В Хабаровском крае туроператоры разработали семейные туры на новогодние праздники

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Туроператоры в Хабаровском крае разработали семейные туры на новогодние праздники. Семьям предлагают полюбоваться звездным небом за городом, покататься на ездовых собаках, оздоровиться в санатории с минеральными водами, рассказали ТАСС представители туркомпаний.

"1 января собираемся через телескоп рассматривать звездное небо, выезжать будем за 40 км от Хабаровска в село Дружба, где есть хорошее место для таких наблюдений. К тому же там не мешает городской свет. Профессиональный астроном расскажет о созвездиях, планетах и галактиках, а также о работе Международной космической станции", - сказала представитель туркомпании Марина Ус. Наблюдение за звездным небом проходит на улице и, несмотря на январские морозы, группы уже набираются. Те, кто замерзнет, смогут погреться в автобусе, желающим нальют горячего чаю.

Семьи также приглашают провести новогодние праздники с пользой для здоровья в санатории на берегу Уссури в 400 км от Хабаровска. Минеральная вода, сосновый бор, лечебное четырехразовое питание дадут возможность восстановить силы. "Особенно актуально это может быть для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию", - сказала Ус.

Родители с детьми также смогут посетить соседнее Приморье, где побывают в Мариинском театре во Владивостоке, в океанариуме и этнопарке "Изумрудная долина" с резиденцией Деда Мороза, а также на замерзших водопадах.

"Хабаровским семьям и гостям города можно также отправиться в путешествие к ездовым собакам. Новогодняя программа с Дедом Морозом предусматривает катание на собачьей упряжке по зимнему лесу. Желающие смогут пообниматься и пофотографироваться с хаски. Участников также угостят травяным таежным чаем с плюшками", - рассказал представитель еще одной туристической компании.

И взрослым, и детям интересно будет провести время и в Центре русской культуры в селе недалеко от Хабаровска. У порога русской избы гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, приготовившие полосу препятствий. После всех ждет чай из самовара со сладкими пирогами.

Власти хотят поддержать отрасль

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции туристская отрасль региона переживает сложный период, разрабатываемые новые турмаршруты по краю или соседним регионам могут ее поддержать. Как сообщал ТАСС и. о. заместителя министра культуры региона - председателя комитета по туризму Михаил Сафронов, за прошлый год бизнес края обслужил 542 тыс. российских туристов, темп к уровню 2018 года составил 100,1%. На долю внутреннего туризма пришлось 72,9% от общего турпотока края. По итогам этого года ожидается 280 тыс. российских туристов, посетивших регион. Объемы поддержки турбизнеса в этом году в регионе увеличили до 6,9 млн рублей, это в 11,5 раз больше суммы, ежегодно предоставляемой ранее. Местные предприниматели направят субсидии на ремонт своих объектов, модернизацию имеющегося номерного фонда, приобретение специального туристического снаряжения и оборудования, аудио- и радиогидов, модульных гостиниц, автомобилей для перевозки туристов.

"По итогам 10 месяцев текущего года реализация туристских и гостиничных услуг составила всего 37,5% и 46,5% относительно аналогичного периода 2019 года. Общая численность занятых сократилась на 18,7 процента, а поступления в бюджет края снизились на 31 процент", - говорится в сообщении краевого правительства. Региональные власти, как уточняется, разрабатывают новые меры поддержки.