Около 3,5 тыс. рисунков поступило на Всероссийский детский конкурс "Нарисуй "Елку Победы"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Почти 3,5 тыс. работ прислали ребята из 74 регионов страны на Всероссийский детский конкурс "Нарисуй "Елку Победы". Школьникам было предложено стать авторами коллекционных новогодних открыток на тему победного 1945-го Нового года, сообщила в пятницу пресс-служба Почты России.

"Больше всего рисунков на конкурс прислали школьники Москвы и области. Юные художники создали свои картины о подготовке к встрече победного 1945 года. Дети нарисовали, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Лучшие детские рисунки лягут в основу уникальной серии почтовых открыток", - говорится в сообщении.

Работы выполнены в разной технике - акварель, гуашь, тушь. Имена лауреатов в трех возрастных номинациях - от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет - объявят 7 декабря. Кроме того, по решению оргкомитета конкурса любой желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу до 7 декабря. Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов, станут лауреатами в номинации "Приз зрительских симпатий" и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы "Подвиг Народа".

Онлайн-выставка всех присланных работ уже размещена на сайте Музея Победы.