На Кубани готовы развернуть еще 1 тыс. коек для пациентов с COVID-19

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Краснодарском крае в случае ухудшения эпидобстановки увеличат до 7 тыс. мест. На данный момент в регионе развернуто 6 тыс. коек, из которых свободно почти 900, сообщил замначальника управления организации медпомощи населению Министерства здравоохранения Краснодарского края Юрий Сарычев в ходе брифинга в пятницу.

"С учетом потребности коечного фонда мы готовы при необходимости и неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, если она так будет складываться, довести коечный фонд до 7 тыс. коек. С условием сохранения необходимого коечного фонда для оказания экстренной и плановой медицинской помощи", - сказал Сарычев.

Он уточнил, что на данный момент в регионе развернута 6 001 койка, за прошедшую неделю было развернуто дополнительно 187 мест в ковид-госпиталях. Кроме того, замначальника управления отметил, что сейчас занято 5 112 коек, свободно 14,8% мест.

Также Сарычев обратил внимание на то, что большее количество случаев заражения отмечается в Краснодаре, где за время пандемии было выявлено 7 890 случаев заражения, Сочи, где выявлено около 1 840 случаев, а также Белореченский и Туапсинский районы Кубани.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная также добавила, что в регионе отмечается стабилизация среднесуточного прироста. Он держится на уровне 169-170 случаев. "Стабилизация - это не значит, что это зафиксировалось, и так и будет. На самом деле, эта цифра - это итог и результат очень большой работы, которая проводится всей нашей Кубанью одновременно", - отметила Гречаная

За последние сутки в регионе подтверждено 174 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 22 763. Выздоровели 15 504 жителя, в том числе 97 - за последние сутки. Умерли 627 человек.