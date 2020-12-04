Спасатели предупредили о сильном ветре до 25 м/с с 6 декабря в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Сильный ветер порывами до 25 м/с ожидается в Крыму с 6 по 8 декабря, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по республике. Власти Крыма по региональной автоматизированной системе центрального оповещения довели информацию органам управления в городах и районах республики.

"В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым от ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"...: "6, 7 и 8 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Существует вероятность ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением широкоформатных конструкций. "Сильные порывы ветра всегда являются фактором, ускоряющим распространение огня и осложняющим тушение пожаров", - приводит пресс-служба МЧС Крыма слова министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова.

Сибирский антициклон блокирует движение атлантических циклонов и фронтальных разделов на территорию Крыма. "Поэтому на полуострове ожидается устойчивый характер погоды. В первую декаду декабря - преимущественно без осадков, лишь 8 и 9 декабря есть вероятность небольшого дождя. Максимальные температуры воздуха плюс 8-13 градусов, минимальные в северных и предгорных районах от минус 1 до плюс 3 градусов, на побережье плюс 3-6 градусов тепла", - отмечается в сообщении.